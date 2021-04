Oficina Nacional de Ouvidorias Externas tem acreana indicada pela Ouvidoria da DPE   

A socióloga acreana Jaycelene Brasil foi indicada pela Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Acre para compor a programação da oficina “Ouvidorias Externas das Defensorias Públicas: fortalecendo a participação popular para o acesso à Justiça em tempos de crise”.

Para a ouvidora-geral, Solene Costa, a oficina é uma oportunidade de troca de conhecimentos, reflexão e um ato de apoio para destacar a importância do fortalecimento entre as Ouvidorias das Defensorias Públicas do Brasil.

O evento acontece nesta quinta-feira, 8, às 18h30, pelo canal do Fórum Justiça no Youtube