No Acre, mortes por Covid de pessoas sem comorbidades é maior que a média nacional

O percentual de pessoas sem nenhum fator de risco entre os mortos por Covid-19 no Brasil sobe há 6 meses e chegou a 27,4% em março. É o número mais alto desde maio de 2020 (32%), quando havia menos protocolos para lidar com pacientes nos hospitais. Nos últimos 6 meses, a alta foi de 7,5 pontos percentuais.

Os dados são de levantamento feito pelo Poder360 em 295.834 registros de mortes por covid que têm informação sobre presença ou ausência de doenças pré-existentes no banco de dados do SUS. As informações vão de março de 2020 a 29 de março de 2021.

No Acre, na 2a quinzena de março, 40,5% dos mortos por Covid-19 não tinham comorbidades pré-existentes.

No País, agravamento da pandemia coincide com aumento da presença de pessoas sem doenças prévias entre os mortos.