Monitorado rouba moto no Centro de Rio Branco mas GPS o entregou rapidamente à Polícia Penal

Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) recuperaram na tarde desta quarta-feira, 7, uma motocicleta roubada no centro da capital, Rio Branco. A rápida ação dos profissionais garantiu a restituição do veículo à proprietária em menos de duas horas do ocorrido.

De acordo com a equipe de plantão na Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), a vítima do roubo informou que foi abordada pelo suspeito no Centro da cidade. Também informou que este estava em posse de uma arma branca, com a qual feriria a filha da vítima caso ela não entregasse a motocicleta.

A solicitante se assustou e entregou o veículo, porém este estava equipado com rastreador, o que possibilitou o acesso rápido pelos policiais penais, que rapidamente encontraram o suspeito e recuperaram a motocicleta.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para o registro da ocorrência e procedimentos de costume.