O senador Márcio Bittar (MDB) estava ontem decepcionado, melancólico e desolado diante de tanta confusão no governo envolvendo os aliados nas eleições de 2018.

Isto, por conta da briga envolvendo o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), seguimentos do MDB, o senador Sérgio Petecão (PSD), major Rocha (PSL), Mara Rocha (PSDB) e Jéssica Sales (MDB).

Segundo ele, o projeto não era só “Fora PT”, mas o de estarem juntos, unidos por sucessivas eleições desfazendo o mal que o PT fez ao Acre, principalmente à economia. A desordem política da base aliada é o fim de um sonho.

Márcio acreditava (e apostava) que partidos e lideranças se manteriam unidos por um bom tempo governando o Acre como fez o PT por 20 anos.

“Depois da eleição o Roberto foi logo dizendo que seria independente; independente de quê, meu Deus do céu? Esse é o governo que nós elegemos depois de lutar por 20 anos”, lamentou, inclusive, sobre o posicionamento do Rocha. “O Rocha era candidato natural ao Senado do governo, para onde ele vai agora?

Sobre Sérgio Petecão, disse apenas que o governador Gladson é um fortíssimo candidato à reeleição, mas que a briga interna favorece a possível volta de Jorge Viana, do PT, ao Senado.

“Passei mais de dois anos falando para portas, janelas e paredes que tínhamos que nos manter unidos em torno do projeto que tirou a esquerda em 2018”, desabafou decepcionado, mas, segundo ele, disposto a trabalhar pela unidade.

“Contentai-vos com vosso soldo e a ninguém maltrateis”. (João, o Batista, a um grupo de soldados enquanto batizava no rio Jordão para a remissão de pecados: É chegado o Reino de Deus)

. Falta pouco mais de um ano para a eleição, que cacos serão juntados até lá?

. A propósito, a pesquisa já mostra o ex-presidente Lula à frente do presidente JB.

. Como dizia meu avô:

. Não tem primeiro sem o segundo!

. O PT no governo radicalizou demais, o Bolsonaro entra a radicaliza também.

. Navegamos entre duas radicalizações.

. Uns são de Deus outros do capeta; quando se observa de perto Deus passa longe e tá todo mundo no mesmo caldeirão do inferno (politicamente falando).

. Em relação à própria alma, cada uma cuide da sua!

. O juiz Sérgio Moro depois que se lambuzou na política deixando de ser juiz para ser ministro, não pode mais voltar atrás.

. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), é firme, seguro e decidido.

. O povo gosta muito disso, dessas características.

. Se dá, dá; se não dá, não dá/ pau é pau, pedra é pedra!

. Quem disse que o povo não erra quando vota?

. Se alguns prefeitos eleitos em 2020 fossem candidatos hoje estariam visitando Manacapuru.

. Democracia é um jogo, o resultado tem que ser respeitado até que venha outra partida.

. Para algumas pessoas a política faz bem, para outras muito mal; às vezes descobre-se isso depois da m* feita.

. O MDB é um Frankenstein, pedaços.

. O Pádua Bruzugu agora encontrou a tampa da chaleira!

. O terreno do MDB dele é um nico de nada, 10X25, frente ao latifúndio do partido no Juruá.

. Os Sales têm uma moeda forte que vale na política: votos!

. É o que o governador Gladson também tem no bizaco sobrando.

. Calma gente, a vida não se resume em festivais!