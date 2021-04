Diretoria da Energisa Acre recebe a visita do governador Gladson Cameli

Nesta quarta-feira, 7 de abril, o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva recebeu a visita institucional do governador, Gladson Cameli, na sede da empresa. O encontro teve o objetivo de apresentar os investimentos do ano, mostrar a estrutura da empresa, os serviços oferecidos pela Distribuidora e fortalecer o compromisso de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado.

O recém-inaugurado Centro de Operação Integrado (COI) foi apresentado ao governador. No local, que funciona 24horas por dia, as subestações e redes são monitoradas via satélite, além do gerenciamento das demandas locais dos clientes. É no COI que também são definidas ações de mobilização, acionamento e supervisão das equipes de manutenção e atendimento, ações de controle em situações de ocorrências e intervenções na rede entre outras operações.

Durante a visita, no pátio da empresa, equipes de eletricistas estavam fazendo capacitação e treinamento para exercer a função. Na ocasião, foram apresentados os novos caminhões com cestos aéreos, o triturador de galhos, equipamento moderno que agiliza os serviços de poda de árvores. Além dos quadriciclos, tipo Defender, utilizados para atendimentos das equipes da Energisa em áreas de difícil acesso como determinados ramais no período de chuvas.

Também foi mostrado o Caminhão Nossa Energia que cumpre funções educativas, culturais e sociais esclarecendo as pessoas sobre os riscos, perigos e o uso consciente da energia elétrica. Com programação diversa, o veículo percorreu a maioria dos municípios acreanos, antes da pandemia da Covid-19.

O governador Gladson Cameli, reconheceu o trabalho que vem sendo feito pela Energisa no Acre. “A minha vinda aqui é pelo reconhecimento pelo grande trabalho que vem sendo feito. Nós temos que pensar no Acre do presente e no Acre do futuro. Quando eu falo de industrialização eu preciso de energia de qualidade sustentável. Cabe a mim diminuir essa burocracia para gerar emprego, qualidade de vida e são empresas como a Energisa que a gente precisa”, comentou o governador.

O diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, apresentou ao governador as obras que devem ser realizadas nos próximos anos.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com essa visita. Aproveitamos a oportunidade para apresentar ao governador o nosso plano de investimento. Mostramos para ele as obras que estamos planejando executar no triênio. O objetivo será proporcionar sustentabilidade em energia elétrica ao Acre e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado”.

Vale ressaltar que a visita institucional foi realizada respeitando todos os protocolos de segurança e saúde referente a prevenção da Covid-19.

Vila Restauração e Mais Luz Para Amazônia

O diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, falou sobre uma das obras prioritárias para a empresa. Situada dentro da Reserva Extrativista do Alto Juruá, a 70 km do centro do município de Marechal Thaumaturgo, a Vila Restauração atualmente é abastecida por um gerador a diesel, poluente e caro, custeado pelos moradores e a prefeitura.

“A Vila Restauração é uma prioridade para nós. Para transformar essa realidade e levar energia de forma limpa, sustentável e continua à região, a Energisa Acre e a Alsol, empresa de energias renováveis do Grupo Energisa, elaboraram um projeto de pesquisa e desenvolvimento que prevê a instalação de uma nova usina solar e rede de distribuição de energia na Vila para abastecer as cerca de 180 famílias existentes atualmente”.

Além disso, José Adriano falou sobre o Mais Luz Para Amazônia. “Estamos trabalhando para realizar em 2021 e 2022 mais de 1380 ligações em diversos municípios do Acre”.

O Mais Luz Para Amazônia é um programa criado pelo governo federal tem o objetivo de promover o acesso à energia elétrica, limpa e renovável, para a população brasileira localizada nas regiões remotas dos estados da Amazônia Legal.

“O convênio com o Ministério de Minas e Energia já está assinado. Nosso compromisso é levar energia solar fotovoltaica para aquelas pessoas que estão em regiões distantes, com acesso restrito e que vivem em harmonia com a floresta”, afirmou José Adriano Mendes Silva.

Foto: Pedro Devani/ Agência de Notícia do Acre