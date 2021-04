Rocha deveria ser questionado sobre como o vice pode ajudar o Acre, diz Longo

O Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre, Pedro Longo, disse que muitos não contribuem para encontrar soluções. Ele considera injustas e infelizes as declarações do Major Rocha, vice-governador do Estado, que vem criticando a condução da pandemia.

Ele apresentou números que rebatem as declarações de Rocha, incluindo a contratação de profissionais. “O governador deixou de lado e aderiu ao Consórcio do Nordeste para comprar 700 mil doses de vacina”, disse.

Para ele, uma mentira muitas vezes repetidas pode parecer verdade. Os hospitais de campanha são estruturas permanentes e seguirão atendendo. “Ao contrário do que afirmou o vice-governador as eleições são segundo plano para o governador. A pergunta que deveria ter sido feita é ´como eu posso ajudar?´”, disse.