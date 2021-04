O QUE MAIS TEM SURGIDO são nomes de candidatos a senador na eleição do próximo ano. Quem está jogando com a possibilidade de ser o candidato ao Senado na chapa do governador Gladson Cameli, é bom começar a fazer algumas contas políticas. Caso se confirme que o Gladson reativará a sua ficha de filiação no PP, não há alternativa ao não ser a dele chancelar o nome da senadora Mailza Gomes (PP), como a sua companheira de chapa. E, por um motivo forte: a Mailza (foto) é a presidente do partido, tem carta branca do presidente da executiva nacional Ciro Nogueira, para dar o tom na campanha do próximo ano. Já mostrou este seu prestígio na eleição municipal, quando segurou a candidatura do Tião Bocalon a prefeito de Rio Branco. Jogando com a realidade, não vejo nenhuma lógica dela abrir a mão de disputar a reeleição. A única maneira de lhe tirar do jogo de 2022 para o Senado, é ser convencida de disputar um outro cargo, ou não ser candidata, mas isso é muito pessoal, improvável de acontecer. O que se tem notado é que ela vem se movimentando muito, fazendo reuniões com setores organizados da sociedade, com toda a pinta de que será candidata a brigar nas urnas para continuar no mandato. Não vejo outro cenário com o Gladson Cameli disputando a reeleição no PP, que não tenha a senadora Mailza Gomes (PP) de companheira de chapa para o Senado.

BAGUNÇA JURÍDICA

O STF decidiu que igrejas não são atividades essenciais. No fim da semana o ministro nomeado por Bolsonaro, Kassio Marques, liberou geral a aglomeração em tempos de climax da pandemia. Todos têm der sua colaboração para conter a pandemia. Não há motivo algum para criar uma bolha para as igrejas num vendaval de mortes.

STF

ESPERA-SE que o STF restabeleça a decisão do plenário.

SOU CRISTÃO

OPINIÃO de quem é cristão, e com formação acadêmica em colégio da rede Dom Bosco, da ordem dos salesianos.

FUJO DOS EXTREMOS

COM A VOLTA DO LULA, retorna o debate idiota que a eleição será entre a esquerda (Lula) que é do “mal” e a direita (Bolsonaro), que é do “bem”, e vice e versa. Nada mais danoso na política que uma opção entre extremos.

PRECISAMOS DE UM ESTADISTA

A ESPERANÇA é que, no próximo ano surja um nome a presidente que possa ser visto como um estadista, que tenha equilíbrio para tirar o Brasil deste dualismo idiota.

ANTAGONISMO PERIGOSO

TUDO caminha, para um antagonismo perigoso em 2022.

SEM NENHUMA NOÇÃO

NÃO LEMBRO de uma sugestão tão sem noção do que a do Coronel Ulysses Araújo, propondo que o Gladson faça uma consulta popular sobre a abertura geral do comércio.

ESTAMOS FALANDO DE VIDAS

NUMA PANDEMIA, não se faz debate genérico, do que pensa o Chico ou a Chica; o único debate possível para se fundamentar medidas de combate ao Covid é em cima de dados da ciência, estamos falando de preservar vidas.

QUEM SABE FAZ A HORA

A HORA da ex-prefeita Socorro Neri tentar um mandato de deputada estadual, é na eleição do próximo ano, seu nome ainda está em evidência, e ela foi uma boa prefeita. Em político sem mandato, nem o vento bate na costa.

SITUAÇÕES DIFERENTES

MAS É BOM ressalvar que, numa eleição para a PMRB todos os aliados se juntam em torno de um nome. A deputado, e cada um no seu quadrado, são situações diferentes.

ESQUEÇA BISAR O QUADRO

ESQUEÇA um quadro sonhado por alguns dos seus aliados, com ela sendo vice na chapa do Gladson. A aliança municipal foi atípica, sem chance para ser bisada. E, destroçou a unidade da base de apoio do governador. Com o Gladson juntando estes cacos, o cenário é outro.

DOBRADINHA POLÍTICA

O SENADOR PETECÃO (PSD) e a deputada federal Jéssica Sales (MDB), estão numa dobradinha política nas bandas do Juruá. Na próxima semana, na região ribeirinha de Porto Valter, enquanto a Jéssica entregará cem barcos, o Petecão entregará cem kits completos de casas de farinha.

NADA DESCARTÁVEL

NÃO É DESCARTÁVEL que a ida da deputada federal Mara Rocha para o PL, passou por acerto no qual ela se afaste para a suplente Antonia Lúcia (PL) lhe apoiar em 2022.

O BRASIL CHORA

MAIS DE 330 mil mortes foram registradas ontem no país. No estado, são bem mais de mil óbitos e aumentando os casos de infecção pelo Covid. É há quem defenda abrir tudo. Perderam a sensibilidade com a desgraça alheia.

NENHUMA BRECHA

NO CASO DO ACRE, não vejo uma brecha para criticar o governador Gladson Cameli por omissão na pandemia, fez tudo que estava ao seu alcance para combater o Covid.

UM DIA O DISPARO ACONTECE

NÃO EXISTE consciência coletiva no povo de seguir as regras sanitárias, o que mais se vê são pessoas sem máscaras nas ruas, como tudo estivesse normal. Quando o povo não colabora, prejudica as medidas do governo. Quem brinca de roleta-russa, um dia o disparo acontece.

VIROU BRINCADEIRA

VIROU brincadeira, desafio à polícia o furto da fiação do mercado novo, deve ser bem a terceira vez que isso ocorre. Se furtam é porque alguém está comprando.

COMO SÃO TOMÉ

A FILIAÇÃO do ex-deputado Ney Amorim em um partido para ser o presidente, faço como São Tomé, quero primeiro ver para crer. O Ney jogou errado, poderia ser hoje deputado federal e carta forte na eleição de 2022.

COMO CURIÓ EM MUDA

CASO o ex-prefeito Angelim resolva ser candidato a deputado federal em 2022, tem de começar se movimentar, até aqui não deu um pio sobre a hipótese. Tem a complicação do PT, estar fora do poder.

VIDA INTELIGENTE

O DEPUTADO DANIEL ZEN (PT) é uma das cabeças mais lúcidas da oposição na ALEAC, e do seu partido. Zen é o que pode ser chamado de vida inteligente na política.

TEM COMO PEDIR VOTOS

PELA SUA ATUAÇÃO NA ALEAC, o deputado Daniel Zen (PT) tem bagagem para em 2022, pedir votos no seu nicho político para a reeleição.

QUASE PARANDO

AS DOSES que estão sendo enviadas pelo governo federal não são suficientes para que a imunização dos acreanos avance. Chegou a parar, e está devagar, quase parando.

FRASE MARCANTE

“Galinha que acompanha pato morre afogada”, (Ditado argentino).