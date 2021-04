Prefeitura diz que vai apurar venda de geladeira doada pela Energisa

A Prefeitura de Rio Branco emitiu comunicado afirmando que irá investigar a venda de geladeiras doadas pelo município em parceria com a Energisa às famílias afetadas pelas cheias dos rios na capital.

Assinada por Neiva Tessenari, a nota diz que notícias falsas tentam ofender a gestão com o caso.

Leia:

• E após a relação das famílias, foram realizadas visitas in loco durante as últimas semanas de março de 2021;

• Após, a Energisa doou 72 geladeiras em parceria com a atual gestão da Prefeitura Municipal de Rio Branco, conforme os seguintes critérios de seleção dos beneficiários: famílias atingidas pela enchente e em situação de vulnerabilidade social com nome completo, endereço, telefone, código familiar e unidade consumidora da Energisa;

O grupo Energisa em parceria com a atual gestão da Prefeitura Municipal de Rio Branco, disponibilizou 72 geladeiras a serem entregues as famílias atingidas pela enchente do Rio Acre, conforme critérios de seleção.

Desta forma, as famílias atingidas pela enchente que receberam as geladeiras, conforme os critérios de seleção, são responsáveis pelo bem adquirido mediante doação, podendo a qualquer momento serem visitadas para monitoramento.

Em atenção as fakes news propagadas com o objetivo de ofender a gestão, são passíveis de pena com detenção e multa, de acordo Código Penal Brasileiro, no artigo 139, que trata da Difamação.

Portanto, a Prefeitura Municipal de Rio Branco repudia esse tipo de veiculação e também ficamos entristecidos e decepcionados por atitudes como esta, de pessoas beneficiadas pelo poder público.

Envidaremos todos os esforços junto à polícia e a justiça para punir tais comportamentos que denigrem a boa-fé que tivemos ao ajudá-los. São tantas outras pessoas que precisam e não podemos atender a todos. A sociedade precisa reagir a tais atos.