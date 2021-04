Polícia Rodoviária Federal prende homem com 29 kg de pasta base de cocaína na BR 317

Policiais Rodoviários Federais apreenderam aproximadamente 29 kg de pasta base de cocaína na madrugada deste sábado, 3/4, em Rio Branco.

Equipe de policiais atuava na BR-317 durante a madrugada deste Sábado, em reforço à Operação Semana Santa 2021, quando, por volta das 3h30 abordaram veículo vindo de Epitaciolândia em direção a Rio Branco. Em primeira conversa com os policiais o motorista apresentou respostas desconexas sobre o motivo da viagem, levantando suspeita de que poderia haver ilícitos no veículo.

Por questões de segurança e condições de iluminação, a equipe conduziu o motorista e o veículo para a Unidade Operacional da PRF em Rio Branco onde iniciou-se uma busca no interior do veículo. A substância foi localizada em um fundo falso atrás do banco do motorista.

Feito teste preliminar, foi contatado que a substância reagia positivamente para cocaína.

Diante das evidências, foi dado voz de prisão ao condutor do veículo que, juntamente com a droga e o veículo, foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais.