Quando o novo coronavírus surgiu em Hubei, província de Wuhan, na China, o temor dos governos no mundo foi grande porque não existia antiviral (ainda não existente) capaz de conter a Covid-19. Em pouco tempo já era pandemia.

A corrida desesperada por vacinas começou. Nesse ínterim, ricos, pobres, homens, mulheres, velhos, jovens, pretos, brancos e amarelos foram morrendo.

Surgiram as fake news dificultando as ações para conter a expansão do vírus. O nome de Deus passou a ser usado em vão como nunca se viu na história. Velhos medicamentos foram apontados como a nossa salvação. Fake!

Surgiram as vacinas, graças à ciência e a Ele, o Pai das Luzes, que nos tira das trevas da ignorância. A ignorância que nos levou a ser hoje o epicentro da doença e de suas variantes no planeta. Mais de quatro mil mortes em 24 horas.

Sempre me perguntei por que Deus mandaria um vírus da China comunista para destruir o Brasil, um país cristão, onde tem um governo que O coloca acima de tudo e de todos?

Há mais de dois mil anos os Fariseus, Saduceus, Zelotes tinham as mesmas convicções sobre Deus que os grupos políticos instalados no poder tem hoje. À época Jesus, chamado O Nazareno, os confrontou e os desmascarou a hipocrisia: Sua prisão, tortura e morte na cruz não foi fake.

Seus seguidores foram perseguidos e mortos também pelos que se apropriam de mentiras acreditando serem verdades. Quanto a nós, estamos aqui contando os mortos da Covid-19 enquanto a república é governada com fakes news.

“Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir”. (Autor desconhecido)

. Chegou para o senador Sérgio Petecão (PSD) a conta do desgaste precoce do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA).

. Não se fala em Mailza e Bestene, só no Petecão!

. Os critérios de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro estão indo pro brejo.

. Ninguém controla mais nada, vai virar uma balbúrdia se deixarem a corda frouxa.

. Jéssica Sales e Flaviano Melo vão disputar a vaga de senador dentro do MDB para compor com o governo.

. Por sua vez, Márcio Bittar também já tem sua candidato ao Senado, Márcia Bittar, sua aliada incondicional.

. Pelo visto, serão mais candidatos ao Senado do que a governador.

. Petecão é candidato ou não a governador?

. Consta que vai avaliar se vale a pena ou não diante de tanta confusão e tragédia.

. O Jorge Viana está trabalhando calado!

. A crise nas Forças Armadas foi uma reação preocupante do presidente JB com a candidatura do Lula;

. Tem que ser na urna, no voto, no tapetão ou no golpe não vale!

. Todo poder emana do povo e sem seu nome deve ser exercido, portanto, tem que ser decidido nas urnas.

. As ditaduras militares em toda a América Latina foram iguais: golpistas, cruéis e sanguinárias.

. Democráticas, nunca!

. A pior coisa do mundo é um sujeito destruir teus sonhos, acabar com tua liberdade, tua vida e vim dizer que te salvou.

. E a Maria dos Anzóis que acreditava que o PT iria transformar o Brasil em uma ditadura militar igual a Venezuela como fez o comandante Hugo Chávez e Maduro, militares linha de frente…

. Fique em casa/ não, vai pra rua/ fica em casa mesmo

. Bom dia!