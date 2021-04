ONTEM, o Acre registrou mais de 800 novos casos de infecção pela Covid-19 e 11 mortes. São 1.280 óbitos no estado pela doença.

Quando o Ministério Público Estadual pugna pelo não afrouxamento das medidas de combate à pandemia, não o faz para os holofotes, mas sim em cima de dados científicos, que apontam que, a liberação de todas as atividades comerciais neste momento crucial, pode levar ao agravamento na saturação do sistema de saúde. Não se trata de guerra entre os negacionistas e os não negacionistas.

O que está em jogo não é a disputa ideológica idiota em que se transformou esta pandemia por causa de alguns insanos, mas de preservar vidas. Não é outro o encaminhamento do MP.

O governador Gladson Cameli tem que raciocinar dentro da ciência, em cima do quadro do atual sistema estadual de saúde, com falta de leitos, UTIs lotadas, corpo médico exausto, o mesmo acontecendo na rede particular.

Destravar a porta neste momento mais difícil da pandemia pode ser o estopim aceso para a explosão de mais infecções, mortes e tudo fugir do controle. O estado não pode pagar para ver. O MP faz uma leitura da ciência, longe da política. O momento é muito grave.

É SEMPRE UMA FARSA

ALGO QUE mais de quatro décadas de jornalismo me ensinou foi o de não tomar partido em briga política. Um milho aqui, outro ali, e todos acabam felizes e abraçados. O último exemplo: o desembarque do MDB no governo.

NÃO TEM INIMIGO

NA POLÍTICA, aprendam de uma vez por todas, não existe inimigo político, existe adversário por conveniência política de um momento. Na política, boi costuma voar.

QUESTÃO DE HONRA

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) diz nas conversas ser questão de honra, eleger a ex-mulher Márcia Bittar para o Senado. Ela será candidata pelo partido do Bolsonaro.

ENGENHARIA COMPLICADA

A montagem da chapa da reeleição do governador Gladson será uma engenharia muito mais complicada do que foi, quando da composição da última campanha. Agora, ele está no poder, há muito interesse em jogo.

PEDRA BATIDA

A DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha está de malas prontas para trocar o PSDB pelo PSL, por onde deve disputar a reeleição e fazer campanha para seu ídolo Jair Bolsonaro. No PSDB, não poderia apoiar o Bolsonaro na reeleição.

CEGO EM TIROTEIO

COM A saída da deputada federal Mara Rocha para o PL, o PSDB está mais perdido que cego em tiroteio. Vive o dilema se terá ou não a deputada federal Vanda Milani (SD), como a nova dona do partido. Os atuais dirigentes fazem figas e batem tambores para que ela não venha.

SEM CHAPA

O PSDB não teria hoje chapa para eleger um deputado federal, e montar chapa não é uma tarefa das mais fáceis.

RÉGUA ERRADA

O EX-CANDIDATO a prefeito de Rio Branco não pense que a boa votação que teve é passaporte certo para deputado federal. É bom espichar os olhos para a ALEAC.

COORDENADOR POR CONSENSO

QUEM COORDENA a estratégia do PT para a eleição do próximo ano é o ex-senador Jorge Viana, indicação feita por consenso. Não havia melhor nome a ser escolhido.

META FOCADA

O PT DEVE FOCAR em três pontos, em 2022: aumentar a representação na ALEAC, tentar emplacar dois deputados federais e ganhar a disputa pela única vaga do Senado.

CANDIDATA COMPETITIVA

Caso a prefeita Fernanda Hassem (PT) seja candidata a deputada federal no próximo ano, será competitiva.

DEU MAIS PRESENÇA

A VOLTA do deputado federal Léo de Brito (PT) ao mandato deu mais presença, mais exposição ao PT, que estava fora do foco nacional, sem um Federal do estado.

ESPERANDO A JANELA

O líder do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PV), que está se saindo bem na função, espera apenas uma brecha legal para deixar o PV e se filiar ao PP.

NAS MÃOS DO NICOLAU

O GRANDE articulador no seu campo das forças do Juruá que devem apoiar a reeleição do Gladson deverá ser o deputado Nicolau Júnior (PP) que, se saiu bem na condução da última eleição municipal, em Cruzeiro do Sul.

GUILHOTINADO PELO DO

O EX-REITOR da UFAC, o Carlitinho, ainda está zonzo procurando o motivo. Só veio saber da demissão do cargo que ocupava no governo, nas páginas do Diário Oficial.

ALIADO DE PRIMEIRA HORA

Carlitinho presidiu a elaboração do Plano de Governo.

NÃO OPERA MILAGRE

DESTA FEITA, ninguém pode apontar o dedo para o secretário municipal de saúde, Frank Lima, pela paralisação da vacinação. Simplesmente, falta vacina.

É UMA ESCULHAMBAÇÃO

NUNCA HOUVE um mínimo de planejamento do governo federal, que apostou que a Covid-19 seria mais uma “gripezinha,” e não se preparou para a cruel pandemia.

DITADO APLICÁVEL

“Um homem inventa uma mentira e dezenas de outros a propagam como verdade”. Ditado, aplicável ao caso.

ROLETA-RUSSA

OS ÓBITOS pela Covid-19 mostram que, a doença não tira a vida só de pessoas idosas, também é mortal aos jovens. Ainda assim, os negacionistas brincam de roleta-russa.

DEPUTADO FEDERAL

QUEM PODE aparecer como candidato a deputado federal na eleição do próximo ano é o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul (PSD), Henrique Afonso, agora no poder.

FOCO É A REELEIÇÃO

O DEPUTADO LUIZ GONZAGA (PSDB) tem se dedicado a subir rios, descer rios e igarapés do Juruá, ajudando com donativos os que sofreram com a alagação. Seu foco será a reeleição, e não deve disputar uma vaga de Federal

POSIÇÃO COERENTE

O DEPUTADO JESUS SÉRGIO (PDT) tem tido uma postura política coerente, de seguir o PDT fazendo oposição ao presidente Jair Bolsonaro, já que Ciro Gomes (PDT) disputará a presidência na eleição de 2022.

NENHUMA INFLUÊNCIA

A ELEIÇÃO no estado é e será sempre paroquial. O fato de um candidato ser a favor do presidente Jair Bolsonaro ou contra, não quer dizer nada, pesam na eleição o esquema de campanha e a empatia do candidato com o povão.

UM DIA DÁ JOGO

O POPULAR Jeferson Pururuca já ficou como primeiro suplente de vereador e de deputado estadual. Deve ser candidato a estadual no próximo ano. Na política, só ganha mandato quem participa da briga. Um dia dá jogo.

PONTO PARA A SEGURANÇA

A polícia desmantelou o esquema de furto e vendas de fios de cobre, chegando ao autor e até a quem comprava. Tinha virado moda, ponto para a Segurança.

