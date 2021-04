Soldados recém incorporados realizam instrução de tiro em Rio Branco

No período de 22 a 25 de março, o Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva realizou a instrução preparatória para o tiro (IPT) e o tiro de instrução básico (TIB) dos soldados do efetivo variável, incorporados em 2021.

Durante a instrução, os novos soldados participaram de oficinas de fundamentos e posição de tiro, acionamento do gatilho, constância da pontaria e procedimentos no estande de tiro. Além disso, os militares executaram o tiro com o fuzil 7,62 ParaFAL.

A atividade teve por objetivo habilitar os recrutas ao manuseio correto dos armamentos de dotação da unidade, garantindo a sua operacionalidade e condições de pronto emprego.