Polícia Civil prende homem por receptação e recupera dez toneladas de cabos de fibra óptica

Na manhã desta sexta-feira, 02, a Polícia Civil do Acre recuperou aproximadamente dez toneladas de cabos de fibra ótica que foram furtados de empresas de telefonia, internet e TV a cabo nos últimos meses na cidade de Rio Branco.

Após o registro dos furtos, feito por representantes das empresas, os agentes da 1ª Regional iniciaram as investigações, e na manhã de hoje, chegaram até uma chácara, no ramal da garapeira no bairro Vila Acre, próximo à curva do Tucumã, em direção à cidade do Quinari.

Segundo levantamento feito pelos agentes, o local é de um empresário que trabalha com manutenção de redes e provedores de internet, e que no momento ele se encontra hospitalizado com Covid-19.

No local, a polícia fez a apreensão de aproximadamente dez toneladas de cabos de fibra ótica, mercadora avaliada em R$ 50 mil. Foi necessário um caminhão para levar todo o material apreendido até à Delegacia Central de Flagrante – Defla.

Os policiais prenderam E.F.S., 42 anos, funcionário da empresa e que fazia a guarda dos cabos. O homem irá responder pelo crime de receptação.

As investigações continuam no intuito de prender os autores dos furtos. Após os procedimentos cartorários, os cabos serão devolvidos às empresas, que foram vítimas dos delitos.

Ascom/Polícia Civil