Polícia Civil prende “digital influencer” do crime em Rio Branco

Uma ação conjunta entre as delegaciais do Tucumã e de Narcóticos (Denarc) resultou na prisão, nessa quinta-feira, 01, na travessa da Lagoa, bairro da Paz, do J. O, de 24 anos, que ostentava em suas redes sociais, mais precisamente no Facebook, seus atos criminosos relacionados ao Tráfico de Drogas. Nela, na sua “rede”, J.O fazia inúmeros “posts” em alusão ao Tráfico, glamourizando certos valores em dinheiro (possivelmente adquirido com a traficância), posse de entorpecentes e incitação ao crime, com postagens de músicas que faziam alusão a condutas criminosas e “personagens” do crime, como o palhaço (caracterizado no “mundo crime” como símbolo de “matadores de policiais”).

Tudo isso sendo observado por seus “seguidores”e/ou “amigos”, com direto à interação com o seu “público”, seja com comentários ou “reações”.

Em uma de suas postagens ele chegou a apresentar (informar) aos seus “seguidores” e “amigos” o processo de vigilância feito na rua onde mora, feito por meio de um sistema de vídeo monitoramento, instalado na casa localizada em frente a sua, utilizando entorpecentes.

“A prisão dele foi fruto de uma investigação que perdurou por meses. Ele foi monitorado em sua rua e, claro, nas redes sociais, onde ele ostensivamente fazia alusão às suas práticas delituosas, como postagens de dinheiro, possivelmente adquirido com o Tráfico, uso de entorpecentes, incitação ao crime e demais atos ilícitos sem temer qualquer represália por parte dos órgãos de Segurança Pública e de Justiça”, destacou Igor Brito, delegado titular da delegacia do Tucumã.

O preso foi conduzido à DPC para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil