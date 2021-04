Governo dá posse a mais 16 aprovados em cadastro de reserva de processo seletivo do ISE

Dezesseis aprovados do cadastro de reserva do último processo seletivo realizado pelo Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), assinaram o documento de posse dos cargos nesta quinta-feira, 1. Esta é a segunda contratação realizada pela atual gestão em pouco mais de três meses, totalizando 34 convocações.

As novas contratações dão reforço ao efetivo do Instituto, suprindo a necessidade de profissionais dentro das unidades de internação. Na próxima segunda-feira, 5, eles começam a receber treinamento. O diretor da instituição, Mário César Souza de Freitas, fala sobre sua satisfação receber os novos integrantes.

“Agradecemos ao governador que nos possibilitou essa contratação, autorizando todo o processo de convocação do cadastro de reserva. Todos estão muito felizes pela oportunidade de trabalho e nós mais ainda pelo reforço nas unidades”, destacou.

Sobre o processo seletivo

O edital com 210 vagas para agentes socioeducadores foi lançado em dezembro de 2016. O prazo de validade a partir da data de homologação só resultado era de dois anos, contudo foi prorrogado pelo governo, dando ao instituto a possibilidade de convocar o cadastro de reserva.