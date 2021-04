Marechal Thaumaturgo já vacina ribeirinhos acima de 40 anos contra Covid-19     

O município de Marechal Thaumaturgo recebeu no dia 26 de março 2.070 novas doses da vacina contra a Covid-19 e no dia 29 deu início a mais uma etapa da campanha priorizando os ribeirinhos, moradores da zona rural com idade superior a 40 anos. Nesta quarta-feira (31) divulgou um balanço dessa ação.

Segundo a prefeitura, equipes já estão a campo seguindo o cronograma para atender os residentes nas comunidades rurais do alto e baixo Juruá, e dos rios Tejo, Bajé, Amônia e São João. Profissionais da saúde e idosos também integram o público alvo dessa atual fase da campanha, com a segunda dose.

Marechal Thaumaturgo já aplicou 1.669 doses nos públicos prioritários da primeira fase da campanha: profissionais de saúde, onde 193 tomaram a primeira dose e 112 ambas as doses; indígenas aldeados sendo que 712 tomaram a primeira dose e 439 a segunda e, idosos acima de 65 onde 187 tomaram a primeira dose e 26 a 2a. (Com PMMT)