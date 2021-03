Prefeitura de Rio Branco prorroga vencimento da 1ª parcela ou cota única do IPTU

Em decorrência da pandemia da covid-19 a Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Secretária Municipal de Finanças (Sefin), decidiu prorrogar o prazo para quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 30 de abril.

Segundo o secretário de finanças Antônio Cid Rodrigues, a 1ª parcela ou cota única vencida poderá ser emitida pelo portal do cidadão, no site da prefeitura, e-mail: [email protected] e Whatsapp 99229-3006 ou na sede da Prefeitura, com 20% de desconto.

Para facilitar a vida do contribuinte e, devido à grande procura pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), os Centros de Atendimento ao Cidadão (Cacs) passarão a funcionar com 20% de sua capacidade. Em razão disso, a Sefin vai inseri-los também para o atendimento nos casos de IPTU vencidos.

Os correios e uma equipe da prefeitura estão trabalhando, inclusive nos fins de semana, para fazer a entrega dos carnês. Os impostos, entre eles o IPTU, são um investimento que a população faz e que dá retorno em forma de benfeitorias para a população. “Esse imposto tem um retorno na educação, na saúde, na recuperação e melhorias das vias urbanas e rurais”, finalizou o secretário.