Leilões de aeroportos vão gerar investimentos de R$240 milhões no Acre

Previstos para 7 de abril, a concessão de dois aeroportos à inciativa privada deve render R$ 240 milhões em investimentos no Acre. A informação foi repassada nesta segunda-feira (29) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao governador acreano, Gladson Cameli.

Fazem parte do Bloco Norte 1 os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC), além de Manaus, Tabatinga e Tefé (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR).

Segundo o ministro do MInfra, o terminal da capital tem uma movimentação intensa de carga diária, enquanto o de Cruzeiro do Sul deve garantir o crescimento da economia local, baseada no agronegócio.

“Dia 7 de abril vai ser um marco muito importante para o setor aéreo do Acre. Dois importantes aeroportos estão sendo leiloados e vão garantir cerca de R$240 milhões em investimentos para aeroportos com capacidade de receber mais de 2 milhões de passageiros por ano”, afirmou o ministro.