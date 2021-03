Lara Pontes e Gabriela Lima apresentam “Gente que Brilha” e live nesta quarta-feira, 31/3

Já vai fazer um ano que a artista Lara Pontes e o violonista Geraldinho Aquino iniciaram uma série de lives para arrecadar recursos e tocar a vida nesta terrível temporada de pandemia, isolamento social, bares e casas noturnas fechadas. “Foi a saída para conseguir fazer alguma coisa e pagar as contas, todo mundo se ajudando”, observa Lara, que está anunciando mais uma live para esta quarta-feira, 31 de março, desta vez numa parceria com a coach Gabriela Lima, criadora da Escola Let’s shine e com a empresa Land TV que fará a transmissão da live.

“Vamos apresentar um repertório especial com letras dedicadas às mulheres, ao mesmo tempo em que trocamos uma ideias com a Gabriela e sua escola que ensina a gente a brilhar”, informa Lara. Esta live terá patrocínio do público espectador para o que Lara disponibiliza a chave de seu PIX (71288058268). Toda ajuda é bem vinda neste momento grave da saúde pública brasileira.