Em mutirão de saúde, comunidade do Vale do Juruá realiza exame de Covid-19

A Comunidade Besouro foi a primeira localidade beneficiada com as ações itinerantes de saúde promovidas nesta Segunda-feira (29), pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2021. O atendimento ofereceu consultas médicas com entrega de medicamentos, vacinação, atendimentos de enfermagem, planejamento familiar, pré-natal, PCCU (preventivo), inclusive, oferta de testes rápidos para detecção de Covid-19.

É com o objetivo de oferecer a descentralização dos serviços básicos em saúde e o cuidado necessário ao cidadão que a Prefeitura através da Secretaria de Saúde já planeja a execução do cronograma de ações, para beneficiar mais localidades rurais, atendendo inclusive a população do campo.

“Mesmo com os problemas da pandemia, e com a alagação não nos descuidamos de programar o início das ações em saúde, afinal, são nesses momentos que precisamos se fazer presente na vida da população”, enfatiza o vice-prefeito Guarsônio Melo, que acompanhou as ações na comunidade.