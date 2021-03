Defesa Civil disparou mais de 7,9 mil alertas de desastres naturais no Acre e 16 Estados em 2021

A Defesa Civil Nacional disparou, até a última sexta-feira (26), 7.986 alertas de desastres naturais para todo o Brasil. Os números contemplam os avisos emitidos por SMS para os celulares cadastrados e para os usuários de TVs por assinatura, serviço que não requer cadastro. O envio dos alertas ocupa papel central na mitigação de danos materiais e preservação da segurança e da vida da população em áreas de risco.

“Os alertas por SMS e pelas TVs por assinatura são fundamentais para preservarmos vidas e minimizarmos os prejuízos econômicos, porque o cidadão recebe esse aviso com antecedência e pode se deslocar para abrigos e locais seguros. Por isso, é tão importante que a população se cadastre no sistema de alertas. É uma medida simples, mas que pode ser decisiva”, destaca o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), coronel Alexandre Lucas.

A maior parte dos alertas foi emitido por meio do serviço para celulares. Só neste ano, foram disparados 7.773 avisos, com um total de 350,9 milhões de mensagens geradas para o Distrito Federal e 17 estados do País: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Outros 213 avisos de potenciais desastres naturais foram emitidos para assinantes de TV paga. Esses alertas alcançaram 44,1 milhões de televisores.

Passo a passo para se cadastrar

Para se cadastrar no sistema de alertas pelo celular, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. De imediato, a seguinte mensagem confirmará o êxito da operação: “Cadastro realizado com sucesso. O celular está apto a receber alertas e recomendações de defesa civil. Para cancelar, envie SAIR e o CEP para 40199”. É permitido cadastrar mais de um CEP. Atualmente, mais de 8,8 milhões de números estão habilitados para receber as mensagens via SMS.

Já os alertas em TV por assinatura são enviados diretamente aos televisores. O serviço é gratuito, está disponível em todos os estados do Brasil e não há necessidade de cadastro prévio. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), há cerca de 15 milhões de assinantes de TV paga.

Esforço conjunto

A emissão de alertas é fruto de um esforço conjunto. Os boletins meteorológicos, hidrológicos, sismológicos e geológicos, entre outros, que podem indicar a ocorrência de desastres naturais, são gerados por uma série de órgãos parceiros do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) para avaliação dos riscos.

A partir desses relatórios, caso técnicos da Defesa Civil Nacional constatem o risco de ocorrências, são emitidos avisos para as Defesas Civis estaduais e municipais para a tomada de decisões. Por fim, são disparadas as mensagens por SMS e TVs por assinatura.