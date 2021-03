PF resgata e traz para famílias no Acre três vítimas da exploração sexual na Bolívia

A Polícia Federal recebeu nesse domingo (28/3), Epitaciolândia, três vítimas do tráfico internacional de pessoas. As brasileiras foram resgatadas pela PF e pela polícia boliviana no dia 24/02/2021, na cidade de La Paz, onde eram exploradas sexualmente.

Desde então, as vítimas estavam sob os cuidados das autoridades bolivianas, que lhes forneceram abrigo, alimentação e proteção. Após a adoção das medidas administrativas necessárias, para as quais concorreram a Embaixada do Brasil na Bolívia e Organização Internacional para as Migrações (OIM), as vítimas foram repatriadas ao Brasil e recepcionadas, pela PF, na região de fronteira entre os países envolvidos.

Entregues, no mesmo dia, às suas respectivas famílias, as mulheres serão assistidas pelo Núcleo de Apoio à Vítima do estado do Acre.

O caso é objeto de acompanhamento especial por parte da Operação Turquesa II, capitaneada pela INTERPOL e voltada ao enfrentamento do tráfico de pessoas, do contrabando de migrantes e de crimes conexos.

A Turquesa II ocorreu no final de 2020, mobilizando mais de 30 países em torno da temática e com a Unidade de Coordenação Operacional instalada nas dependências da PF em Brasília/DF.