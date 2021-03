MDB lamenta morte de ex-deputado Josias Farias, mais uma vítima da Covid-19    

O MDB do Acre lamentou nesta segunda-feira (29) a morte do ex-deputado Josias Farias, de família tradicional da região da Seis de Agosto, em Rio Branco. Farias morreu no Amapá vítima da Covid-19.

Em nota de pesar assinada pelo deputado Flaviano Melo, presidente da Executiva Estadual, o MDB diz que “é difícil encontrar palavras que confortem quando continuamos perdendo amigos e pessoas especiais para um vírus que não nos dá trégua”.

Na nota, Flaviano reafirma a luta por vacinar o mais rapidamente o maior número de pessoas contra a Covid-19.

NOTA DE PESAR

Em nome do diretório regional do Movimento Democrático Brasileiro no Acre, quero lamentar profundamente a morte do nosso saudoso deputado estadual Josias Farias, morador tradicional do bairro 6 de agosto e um eterno guerreiro na defesa de Feijó, assim como de todo o Estado.

Desejo à família toda paz necessária para enfrentar este momento de dor e reafirmo meu compromisso de continuar na luta para que nossa gente seja vacinada o mais rápido possível.

Flaviano Melo

Presidente