Congresso em Foco

O presidente Jair Bolsonaro, oficializou nesta segunda-feira (29) a troca de seis ministros de seu gabinete – a maior desde o início do seu mandato, em 2019. Após a saída de Ernesto Araújo, as demissões foram sendo acertadas durante a tarde, assim como seus novos ocupantes.

Veja como ficou cada cargo:

Na Casa Civil da República, sai Walter Braga Netto e entra o general Luiz Eduardo Ramos;

No Ministério da Defesa, sai o general Fernando de Azevedo e Silva e assume o general Walter Braga Netto;

– No Ministério das Relações Exteriores, sai Ernesto Araújo, e assume o embaixador Carlos Alberto Franco França, chefe do cerimonial do Palácio do Planalto;

– Na Secretaria de Governo da Presidência da República, sai Luiz Eduardo Ramos e assume a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF);

– Na Advocacia-Geral da União (AGU), José Levi foi demitido, e André Mendonça retorna ao cargo.

Tais trocas ainda dependem de publicação no Diário Oficial da União.