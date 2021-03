Aos 67 anos, o prefeito de Rio Branco esteve na manhã deste domingo, 28, na URAP Roney Meireles para receber a vacina contra a Covid-19.

O prefeito chegou por volta das 10 horas, conversou com as pessoas que estavam no local enquanto esperava na fila e em seguida foi vacinado com a primeira dose do imunizante Astrazeneca/Oxford.