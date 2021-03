Com altas desde 2015, abate de suínos aumenta 10,1% e atinge novo recorde em 2020 no Acre

Conforme o IBGE publicou no dia 18 deste mês de março, no Brasil, o abate de suínos aumentou 6,4% e atingiu novo recorde, chegando a 49,3 milhões em 2020.

No Acre, pelas estimativas do Observatório, foram abatidos 47,7 mil de cabeças de suínos, um aumento de 10,1% (mais 4 mil cabeças) em relação ao ano de 2019.

Na série histórica desde 2015, ocorreram altas ininterruptas, com crescimento de mais de 195%, culminando em novo patamar recorde em 2020.

O estímulo para a produção de suínos no Acre passa pela produção de grãos que são a base para a fabricação de ração animal.

Outro fator determinante é o acesso ao mercado internacional, que cada dia torna-se mais exigente na questão sanitária

A cadeia produtiva da suinocultura, que está bem estruturada no Alto Acre, vêm crescendo cada dia mais; alavancando a produção de grãos, gerando emprego e renda no campo e na cidade.

O Acre tem um matadouro frigorífico com Serviço de Inspeção Federal, o Dom Porquito, que processa cortes nobres e embutidos, e vários outros com inspeção estadual e municipal, que atendem a demanda local.

Os númerosde 2020 mostram o potencial desse setor econômico: 8.500 toneladas de carne produzidas e R$ 60 milhões de receita bruta.