Aposta única feita pela internet leva prêmio principal da Mega-Sena

Uma aposta de Brasília (DF), feita eletronicamente, acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 27.070.907,55 do concurso 2.356 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (27) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.