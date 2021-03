Professoras da Ufac lançam e-book “Vozes femininas na literatura”

As professoras Maysa Cristina Dourado, Patricia Marouvo (do curso de Letras/Inglês da Ufac) e Maria Aparecida de Oliveira são organizadoras do e-book “Vozes Femininas na Literatura” (Edufac, 2020, 186 p.), que está disponível para download gratuito. O livro é resultante da atividade de extensão Colóquio de Literatura: Vozes Femininas, que ocorreu na Ufac como atividade do grupo de extensão Estudos de Língua e Literaturas Inglesas.

Os textos reunidos trazem artigos de professores especialistas de diversas áreas dos estudos literários, que se alternaram em palestras sobre as várias vozes trazidas para o debate — interlocuções diversas nas literaturas britânica, brasileira, espanhola, caribenha e na literatura surda, além de colaboradores de outras instituições e têm um enfoque especial para a multiplicidade de vozes femininas, sejam elas concebidas por escritores ou por escritoras, possibilitando pensar a alteridade ensejada pelo feminino como elemento imprescindível para o exercício crítico não só das relações de gênero, mas também de outras minorias brutalmente apagadas ou forçosamente relegadas às margens.