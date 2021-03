Em solenidade na manhã desta sexta-feira, 26, na presença do governador Gladson Cameli, o Comando da Polícia Militar do Acre oficializou a entrega de seis veículos devidamente identificados e equipados, destinados às ações do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Batalhão de Operações Especiais (Bope), de combate ao crime.

Os veículos são oriundos de recursos próprios da instituição e também resultado de um convênio entre o banco alemão KFW e o governo do Estado, dentro do programa de redução do desmatamento e conservação ambiental. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), também teve participação com a concessão de um veículo modelo Toyota Bandeirantes que vai servir para acesso aos ramais. O total do investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão.

“Essa aquisição de veículos nada mais é do que a otimização dos recursos. Podem achar pouco, mas já fortalece as ações de fiscalização nas áreas de atuação que mais precisam. Com certeza farão bom proveito das viaturas e trarão resultados positivos a população”, destacou o governador durante a solenidade.