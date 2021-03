Bocalom visita ramais do “cinturão verde” e garante apoio ao homem do campo

Em visita ao ramal do Panorama, região do “cinturão verde” de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom, reafirmou o compromisso de sua gestão na garantia do escoamento da produção dos pequenos agricultores da zona rural da capital acreana.

O gestor estava acompanhado do diretor presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), José Assis Benvindo e do secretário da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Eracides Caetano.

De acordo com Bocalom, a prefeitura, por meio da Safra, trabalha num primeiro momento focada no levantamento de área para tão logo as condições climáticas permitirem iniciar a revitalização de ramais. A meta, em 2021, é revigorar 500 quilômetros de ramais, a partir do entorno da cidade.

O ramal 3 irmãos, que dá acesso a várias comunidades ribeirinhas, pólo de grande produção de hortaliças, milho, mamão, colorau, goma de mandioca e alevinagem (produção dos filhotes dos peixes), bem como a engorda do peixe, também foi visitado pelo prefeito.

Há muitos anos a região sofre com falta de infraestrutura e acessibilidade, o que dificulta a vida das pessoas que vivem da agricultura familiar. Esses produtores investem em suas propriedades, mesmo com os altos riscos de perda dos produtos, situação que a prefeitura, na gestão Bocalom, trabalha para evitar.

“Temos vários produtores que moram e produzem as margens do Acre, mas eles precisam desse acesso para escoar seus produtos. A cidade está a horas de barco e a poucos quilômetros de ramal. Estamos olhando para essa gente com muito carinho e estudando toda viabilidade possível para garantir o escoamento da produção”, explicou o secretário da Safra, Eracides Caetano.

O prefeito Tião Bocalom ouviu produtores rurais e falou que quem está trabalhando e produzindo precisa de apoio da prefeitura. Enalteceu a grande produção de alevinos, mas lembrou especialmente das outras 16 famílias de produtores que também precisam do ramal.

“Podem ter certeza, estamos trabalhando para cuidar do homem do campo e o primeiro cuidado passa pelo acesso. No verão iremos fazer uma raspagem nos 2200 quilômetros de ramais existentes na cidade e recuperar bem 500 quilômetros, com piçarramento, começando pelo entorno de Rio Branco. Os demais serão recuperados de acordo com cada jazida de piçarra que a gente tem”, disse Bocalom.

José Assis Benvindo, presente da Emurb, lembrou que o ramal 3 Irmãos está sem um trabalho de engenharia mais contundente há muito tempo. “O prefeito está certo quando prioriza a abrangência de entendimento. Vamos cuidar e melhorar a qualidade de acesso desse e de outros ramais”, ponderou.

O produtor José Ivan Barbosa, trabalha com peixes desde 1985. Depois de mais de três décadas de trabalho, hoje, possui cerca de 120 hectares de área inundada e seu centro de alevinagem produz cerca de 2 milhões de larvas de peixes por semana. Ele abastece todo Estado. Mas nem sempre foi assim.

“Eu era considerado o doido da família. Era o cara que poderia fazer as coisas dar errado, mas sonha alto, mesmo sabendo que era um sonho muito distante. Deu certo. O Tião Bocalom sempre foi uma esperança para o agronegócio do nosso município. Eu sempre comentei, querem fartura na cidade? Investe no homem do campo”, colocou.