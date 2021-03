Acisa entrega cestas básicas e água para famílias do bairro Vila Maria

Em parceria com o projeto social “Amigos Solidários”, a Associação Comercial (Acisa) realizou a entrega de 151 cestas básicas e água mineral, que foram doadas pelo Grupo Simões, às famílias do bairro Vila Maria, que tiveram suas casas atingidas pelas águas do Igarapé São Francisco. A ação faz parte do programa “Acisa Solidária”, que já beneficiou centenas de pessoas na Capital.

De acordo com a coordenadora da Campanha, Beatriz Figueiredo, diretora de Responsabilidade Social da Acisa, a adesão das empresas tem sido fundamental para que mais famílias sejam beneficiadas. Ela agradeceu o apoio do Grupo Simões, que doou 151 cestas básicas e 150 fardos de água mineral.

As famílias beneficiadas foram escolhidas em parceria com o projeto social “Amigos Solidários”, que realiza trabalho com famílias que vivem em situação de risco e em áreas críticas.

O coordenador do projeto, policial militar, Derileudo Souza, agradeceu a Acisa pelo apoio e lembrou que gestos de grandeza, semelhante ao realizado pelo Grupo Simões, são importantes para garantir dignidade para famílias.

A Campanha Solidária da Acisa vem recebendo adesão de empresas e pessoas físicas que desejam ajudar as famílias que tiveram suas casas atingidas pela cheia. Quem deseja fazer algum doação pode se dirigir à sede da entidade, na avenida Ceará, e fazer sua entrega.