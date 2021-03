Zeladoria de Rio Branco faz remoção de entulho em área desativada da FOC

Toneladas de entulhos foram retirados de uma área desativada da unidade prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), na manhã desta quinta-feira, 25.

A remoção mecanizada faz parte da força-tarefa desencadeada pela prefeitura de Rio Branco na área urbana da capital acreana como forma de combate ao Aedes aegpyti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e febre amarela.

Conforme Duda Vasconcelos, diretor do presídio feminino de Rio Branco, a ação é fundamental para garantir o bom acondicionamento do lixo, além de evitar a proliferação de insetos e do mosquito da dengue.

“É um trabalho fruto de uma parceria entre a direção do Iapen (Instituto de Administração Penitenciária) e a prefeitura, por meio da SMZC, visando evitar alguma doença nos servidores da unidade prisional, bem como dos internos”, disse Vasconcelos.

O encarregado da frente de serviço da SMZC, responsável pela ação na unidade prisional FOC, Carlos César, disse que o trabalho de roçagem e capina manual é feito pelo Iapen e a coleta mecanizada de entulhos, pela Zeladoria.

“Estamos atuando com várias frentes de serviços nos bairros de Rio Branco, de forma simultânea, com ações ajustadas com a força-tarefa de combate à dengue”, observou Carlos César.