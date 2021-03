A Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação mais uma arma de fogo ilegal, na madrugada desta quinta-feira (25), em fiscalização de rotina na BR 364.

O revólver calibre 38 que continha 6 munições intactas estava escondido entre o banco do motorista e o console central.

O condutor do veículo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, junto com o revólver e as munições.