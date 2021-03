Estado investe na expansão da rede de distribuição de água do Into

Com o objetivo de aumentar a segurança no abastecimento de água das unidades de referência para atendimento aos casos de Covid-19 em Rio Branco, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), investe na expansão da rede de distribuição que atende o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e Hospital de Campanha de Rio Branco.

Com a intervenção, realizada a pedido do governador Gladson Cameli, as unidades de referência para Covid na capital funcionarão com duas alternativas de abastecimento, recebendo água do Reservatório Calafate e Portal, independente da necessidade de manobras que eventualmente sejam necessárias para manutenção do sistema de Rio Branco.

Nessa quarta-feira, 24, a presidente do Depasa, Waleska Dessotti e o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, foram ao local tratar dos detalhes para o início da obra. “Com a ampliação conseguiremos garantir água 24 horas para o hospital. Viemos aqui garantir o apoio ao secretário ítalo para que possamos fazer essa ampliação, visando melhor segurança e bem estar dos pacientes”, explicou a presidente do Depasa.

Com a obra de expansão da rede, mesmo que sejam necessárias manobras ou reparos em uma adutora, o sistema de abastecimento do hospital continuará funcionando com um segundo acesso. “O governo está adotando todas as medidas para evitar qualquer tipo de transtorno ao funcionamento do Into. Agradeço muito ao pessoal do Depasa, que trouxe uma solução boa, efetiva, que vai melhorar muito o abastecimento da unidade e da região”, destacou o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

Ação conjunta

Numa verdadeira força-tarefa para garantir o atendimento aos pacientes acometidos pela covid-19, o governo do Acre estruturou 50 unidades de Terapia Intensiva no Into e, em tempo recorde, ao menor custo-benefício construiu o Hospital de Campanha de Rio Branco, que hoje funciona com 100 leitos de enfermaria . E em breve, o espaço contará com mais 32 leitos que estão sendo construídos no antigo quartel do Bope. “ Em mais uma decisão acertada, o governo optou por investir em estruturas que não serão temporárias, mas ficarão depois a serviço dos órgãos de saúde do Estado”, disse o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

As ações de enfretamento à pandemia envolvem vários órgãos de governo, mobilizando servidores em diferentes frentes de serviço. As ações em conjunto permitem agilizar as tomadas de decisão e otimizar tempo e recursos.