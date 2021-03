Bittar diz que apresentou orçamento possível e ressalta garantia de recursos para vacinas

O relator da proposta de Orçamento de 2021, senador Marcio Bittar, afirmou que apresentou o parecer possível. “Aumentamos o dinheiro para saúde e educação, garantimos os recursos para pesquisa da vacina brasileira, que vai acontecer ainda neste ano, e mais de R$ 20 bilhões para o governo federal continuar comprando vacinas”, enumerou.

O senador também destacou a garantia de recursos para impedir a paralisação de obras fundamentais de infraestrutura.

Bittar elogiou os parlamentares da oposição por não terem trabalhado para obstruir a votação da proposta na Comissão Mista de Orçamento. “É claro que a peça orçamentária não vai agradar nunca a ninguém, mesmo em tempo de vacas gordas”, ponderou. “Sou a favor das reformas do Estado brasileiro, mas elas têm uma velocidade que não é a mesma daqueles que precisam comer e não têm outra forma a não ser com a ajuda do Estado.”

Empregos

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou que a aprovação do Orçamento de 2021 é a única maneira de manter empregos no interior do Brasil. “Conseguimos avançar bastante em temas sociais importantes, com recursos suficientes para manter minimamente a atividade econômica nos municípios brasileiros, para que a população brasileira não sofra com a fome.”

Eduardo Gomes também declarou que os recursos de Ciência e Tecnologia não serão contingenciados.

O deputado Afonso Florence (PT-BA) afirmou que o PT quer votar o Orçamento, mas está em obstrução para tentar negociar o texto do projeto. Ele afirmou que dotações de execução obrigatória estão como discricionárias no relatório de Marcio Bittar.

O líder do PP, deputado Cacá Leão (PP-BA), destacou o diálogo entre governo e oposição na discussão do Orçamento. “O relatório traz o que o povo mais deseja, tranquilidade e garantia dos recursos para as vacinas, mas também para retomada dos investimentos que o Brasil precisa.”

