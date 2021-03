Ana Paula Cameli entrega sopas e marmitas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Com o intuito de amenizar os impactos causados pela enchente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o governo do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli, e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em parceria com o Sistema Fecomércio – Sesc e Senac, está, desde o dia 21 de fevereiro, entregando sopas e marmitas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em Rio Branco, 19 bairros já foram contemplados, beneficiando mais de três mil famílias. As refeições são produzidas no restaurante do Sesc, que integra o Sistema Fecomércio. As equipes da SEASDHM e do Mesa Brasil do Sesc distribuem os donativos aos alagados das duas cidades.

“Para nós essas refeições vão ajudar bastante, porque muitas crianças aqui que não têm o que comer. Toda ajuda para o nosso bairro é bem-vinda”, destaca o presidente do bairro Judia, localizado no Ramal Beira Rio, em Rio Branco, Almir Ferreira.

Nesta quinta-feira, 25, a primeira-dama Ana Paula Cameli e a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, acompanharam as entregas de marmitas realizada na Associação Canarinhos de Cristo para os moradores do bairro, distribuindo 400 marmitas para os moradores.

“Este é um trabalho de união, me sinto muito feliz e lisonjeada em participar desta ação, principalmente por estarmos levando comida para a mesa dessas famílias”, pontua a primeira-dama Ana Paula Cameli.

Em Cruzeiro do Sul, são entregues diariamente 300 sopas nos bairros mais carentes do município. “Já distribuímos mais de 35 mil refeições, complementamos também com a campanha ‘Aceita uma máscara?’, que reforça o cuidado que as comunidades devem ter neste período de pandemia”, relata a secretária Ana Paula Lima.