A medida em que chega mais vacina enviada pelo governo federal aumenta a guerra pelo antídoto ao coronavírus. É quando o ser humano se transforma em uma besta-fera.

Porém, existe um protocolo do Ministério da Saúde informando quais são os grupos prioritários que devem ser respeitados. Com o agravamento dos casos, algumas pessoas querem pular no bote salva-vidas enquanto o Titanic afunda com seus próprios amigos nas UTI ‘s.

As autoridades responsáveis pela vacina devem manter a ordem, afinal de contas o Estado existe também para isso.

A questão é que o ser humano diante da fome, sede e medo da morte se transforma em uma animal perigoso, assaltado por instintos primitivos. Há casos reais de canibalismo na história, por exemplo, na China, na “era da grande fome” de Mao Tse Tung. Ou, retratado no filme “Os Sobreviventes dos Andes”, em que os que morriam eram comidos pelos parentes e amigos.

Ainda bem que é só a escassez de vacina. Já imaginou se fosse de comida, água ou tragédias maiores como as que vemos nos filmes Hollywood? Seria o fim. O que separa a realidade da fantasia ou a loucura da sanidade é uma linha tênue que pode se romper a qualquer momento. Sejamos sóbrios, haverá vacinas para todos, apesar da lentidão do governo federal.

“Não espere por uma crise para saber o que é o mais importante na sua vida”. (Platão)

. Ainda é cedo para avaliar se a gestão do prefeito Tião Bocalom (PP) será um sucesso ou um grande fracasso;

. Suas ações e o tempo é quem vão dizer.

. A reeleição é um mal em si!

. A água chegou no pescoço, casos de câncer de mama aumentam em função da dificuldade de diagnósticos por conta da pandemia.

. O distanciamento social não é para matar o vírus, e sim para evitar que o sistema de saúde entre em colapso e as pessoas morram.

. A gripezinha já matou 300 mil no Brasil.

. Li no ac24horas que agência de publicidade que fez a campanha do prefeito Bocalom ganhou um contrato de R$ 700 mil sem licitação.

. Que mal pergunte:

. Não eram os governos do PT que faziam isso e, por isso mesmo, criticados por Bocalom?

. Nada do que está acontecendo hoje na política é a fôrma para o que vai acontecer no próximo ano.

. Teremos uma eleição completamente diferente nas eleições de 2022, principalmente para governador e senador.

. Alguém duvida?

. Então Satanás levou Jesus em espírito ao pináculo do templo, mostrou todos os reinos deste mundo e lhe disse:

. Tudo isso me foi entregue, te darei se prostrado me adorares.

. Reinos que o homem não vê com olhos humanos…

. É só ler o que Paulo escreveu aos Efésios em uma de suas cartas.

. O Centrão em Brasília assumiu o comando, agora vai!

. Vai pro brejo, mas vai!

. Bom dia!