A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Acre anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de estágio.

administração; administração pública; ciências contábeis; ciências econômicas (economia); ciências biológicas; comunicação social com habilitação em jornalismo; direito; engenharia ambiental e sanitária; engenharia florestal; engenharia civil; geografia; jornalismo; química; análise e desenvolvimento de sistemas; gestão pública; gestão de recursos humanos; processos gerenciais; marketing; gestão financeira; gestão de serviços jurídicos e notariais; gestão da tecnologia da informação e rede de computadores; serviço social; sistema da informação e ensino médio.

Para participar, é necessário que os candidatos estejam frequentando efetivamente os cursos de nível médio, a partir do segundo ano, ou superior, a partir do segundo ou terceiro período, de acordo com a área de interesse. Quando selecionados, os estagiários serão beneficiados com a bolsa-auxílio no valor de R$ 280,00 a R$ 630,00, referente a carga horária diária de quatro a seis horas para o exercício de suas funções.

Já a seleção dos candidatos inscritos, adotará como critério de avaliação a maior média global das notas obtidas. Em caso de igualdade na classificação final, o desempate será feito pelo seguinte critério socioeconômico (menor renda informada).

Este Processo Seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

