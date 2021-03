Rio Branco começa vacinação de Idosos a partir de 69 anos nesta quarta-feira (24)

A capital acreana começa a vacinar idosos A Saúde de Rio Branco começa a vacinar idosos a partir de 69 anos nesta quarta-feira (24). Um atraso de três dias na entrega desse nono lote aos municípios. Foram 35 mil doses distribuídas, com mais 30 mil que chegaram no sábado (20) com as que estava em estoque para aplicação de segunda dose, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Desse novo lote, 10.750 doses oram entregues para Rio Branco. Podem ser vacinados idosos a partir de 69 anos ou mais não acamados e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.

A aplicação dos imunizantes ocorre em dois pontos por drive-thru e também em 11 unidades de saúde do município. A vacinação é feita de 8h às 17h.

Locais de vacinação:

Pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas/ Em frente ao 7º BEC.

• Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheral;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar – no bairro Quinze;

• Policlínica Barral y Barral – no Conjunto Tangará;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino – Taquari;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Ary Rodrigues – bairro Seis de Agosto;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) São Francisco – no bairro São Francisco;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Vila Ivonete – na Rua Antônio da Rocha Viana;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Rosangêla Pimentel – bairro Calafate;

• Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Bacurau – na Comunidade Albert Sampaio;

• Unidade Básica de Saúde Valdeisa Valdez – bairro Belo Jardim.