Edvaldo registra trajetória de lutas do ex-deputado Sergio Taboada   

O deputado Edvaldo Magalhães informou que nesta quinta-feira (25) o PC do B, seu partido, completa 99 anos. Durante muitos anos, o PC do B esteve abrigado no MDB e, por isso, congratulou-se com o partido que ajudou a restaurar a democracia no País, aniversariante desta quarta, 24 de março.

Ele lembrou mais uma vez o ex-deputado Sergio Taboada, morto recentemente por um infarto em São Paulo.

“Em 90 com a construção de um polo político novo, Taboada foi um dos fundadores da Frente Popular do Acre”, relatou. “O mandato dele foi combativo, produtivo, um destacado tribuno. Tinha um postura dura quando tinha de ter mas de visão ampla”.

A primeira candidatura de Magalhães aconteceu por ação de Taboada. Não ganhou por um voto e ficou como suplente de Taboada. “Depois do 2o ano, Taboada comprou briga com a Mesa Diretora quando quis se afastar sem ônus para a Aleac para o suplente assumir”, contou. O regimento foi alterado e uma 4a possibilidade foi acrescentada, sem ônus, para que Taboada se afastasse. “Pela 1a vez na história da Aleac um parlamentar se afastou sem ônus. Exerci o mandato por um ano e dois meses”.

Divergências na funcionalidade do conselho político da FPA desanimou Taboada e numa reunião anunciou desistência da disputa eleitoral. Depois, foi viver em São Paulo.