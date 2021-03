Cerca 20 pessoas ainda esperam por vaga de UTI no Acre

A luta pela vida contra a Covid-19 está cada vez mais difícil no Acre, principalmente para os pacientes de casos mais graves.

Por conta da ocupação de 100% dos leitos, cerca de 20 pacientes estão na fila aguardando uma vaga em UTI para poderem receber um tratamento mais eficiente. Em Rio Branco, todos os 80 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo estão com taxa de ocupação em 100% há vários dias.

Mesmo com a transferência de pacientes para Cruzeiro do Sul e também para Manaus, ainda há fila para a UTI. De acordo com os especialistas de saúde, o Acre deve viver nos próximos dias, a fase mais complicada da pandemia até o momento.

Somente no mês de março, até o momento, o Acre registrou quase 9 mil novos casos da doença e 189 mortes. As médias diárias de 380,7 novos casos e 8,2 mortes são as maiores em pouco mais de um ano de pandemia.