A deputada Antônia Sales lembrou que hoje, 24 de março, é dia de festa para o MDB nacional. Ele parabenizou a todos os integrantes da legenda, em especial os do Acre, pelos 55 anos da agremiação.

Ela citou os grandes líderes da sigla, como Michel Temer, que promoveu reformas que são mantidas pelo atual governo de Jair Bolsonaro.

A deputada levou ao plenario virtual da Aleac um vídeo sobre a luta do MDB pela democracia no Brasil. “Eu quero me solidarizar com a família de Epaminondas Magalhães, um emebista exemplar”, disse. Epaminondas é tio do deputado Edvaldo Magalhães e tem uma trajetória de lutas políticas no Vale do Juruá.