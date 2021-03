Major Rocha e esposa testam positivo para Covid-19

O vice-governador Major Rocha (PSL), usou sua rede social para informar que desde ontem (22), está isolado após testar positivo para Covid-19, junto com a esposa Selma Rocha. “Há dois dias senti uma leve coriza, uma tosse e febre muito fraca e desde então estamos em casa” escreveu.

No post, Rocha alfinetou o governo do Acre, Gladson Cameli, afirmando que o colapso no SUS se deu por falta de maiores investimentos na disponibilização de leitos clínicos e de UTI. Ele questiona o fim dos recursos anunciados pelo governador e afirma que existe dinheiro em caixa que pode salvar vidas.

Em outro trecho da postagem, o vice-governador afirma que o presidente Jair Bolsonaro é o único responsável pelo Acre figurar como último colocado no recebimento de vacinas em todo o país.