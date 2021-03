Líder do Governo na Aleac  destaca vacina Sputnik V     

O Líder do Governo na Aleac, deputado Pedro Longo, disse nesta terça-feira (23) que há um ponto de inflexão no enfrentamento à pandemia no Acre –a notícia do ingresso do Estado do Consórcio do Nordeste.

“Desta forma, o governador assinou o contrato para 700 mil doses da vacina Sputnik V”, lembrou. Ele alertou para que a bancada federal ajude na aceleração da liberação pela Anvisa.

Com ela, será possível vacinar pessoas de 18 a 59 anos.

No mesma explanação, o Líder do Governo explicou que o cadastro de reserva residual deverá ser transferido para o Corpo de Bombeiros.