Edvaldo pede instalação imediata do Conselho de Estado contra Covid-19         

O deputado Edvaldo Magalhães pediu reforço no comando ao combate à Covid-19, uma vez que o desgaste é grande e o governador Gladson Cameli se mostra cansado após ter contraído a doença.

“Este momento está exigindo para a gente atravessar os dias difíceis que virão”, disse. A Constituição do Acre dá um instrumento para esses momentos de grande dificuldade, segundo o deputado.

“Estou propondo a instalação imediata do Conselho de Estado, que garante a participação do Poder Executivo, Judiciário, Assembleia Legislativa e sociedade”, disse, explicando que o governador consulta o Conselho e adota as medidas.

Edvaldo vê conflito entre os entes nas medidas. Há disputas políticas no processo de vacinação. “As medidas tomadas até não diminuíram as curvas. Há necessidade de novas medidas.