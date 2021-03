Com vacina Sputnik V, Acre poderá imunizar toda população até o fim do ano

Segundo explicou a gerente local do Plano Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, com as vacinas que chegam ao estado por meio da União somadas as doses da Sputnik V, o Acre poderá ter condições de alcançar todos os habitantes acima de 18 anos de idade aptos a receberem a vacina até o fim de 2021.

O empenho do governador Gladson Cameli foi reconhecido pelas demais instituições. O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, classificou o ato de assinatura como um momento bastante especial.

“Estou muito feliz de poder acompanhar este importante dia para o nosso estado e gostaria de parabenizar os esforços do governador Gladson Cameli pela aquisição dessas vacinas. Todos nós precisamos ser cuidados e a compra dessas vacinas será fundamental para vencermos essa doença”, afirmou o parlamentar.

Já a procuradora-geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo, fez questão de destacar o protagonismo adotado pela gestão de Gladson Cameli no enfrentamento a pandemia de Covid-19.

“Tenho acompanhado o trabalho realizado pelo governo do Estado no combate ao coronavírus e tem sido muito positivo. Somente com a união de esforços entre as instituições é que nós vamos chegar a um final menos trágico”, revelou.