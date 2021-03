Deracre conclui 50% da reforma do aeroporto de Marechal Thaumaturgo

Para tirar o município de Marechal Thaumaturgo do isolamento, o governo do Estado do Acre, com auxílio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), vem desenvolvendo ao longo do mês em curso obras de manutenção a qual já se encontra 50% concluídas.

Segundo informações colhidas junto ao presidente do Deracre, Petrônio Antunes, a obra tem um custo de mais de R$ 1 milhão e segue na forma de parceria público-privada, e prefeitura local sobre a gestão do prefeito Isaac Piyãko.

Os trabalhos realizados no aeródromo de Marechal Thaumaturgo se concentram em uma operação de tapa-buracos e sinalização, como também na construção de cerca e parque de estacionamento de aeronaves.

O diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, afirmou que as obras do aeródromo de Marechal Thaumaturgo seguem em ritmo acelerado, havendo a expectativa de inauguração para o mês de abril, já que na data de 31 de março, inicialmente marcada, não será possível devido às constantes oscilações no nível das águas do Rio Juruá, que não permitiram o tráfego de embarcações de grande porte, impossibilitando o envio de materiais de construção à cidade de Marechal Thaumaturgo.

O prefeito Isaac Piyãko tem acompanhado os trabalhos de perto, já que o município está há meses sem receber voos devido ao fechamento do aeródromo por suas precárias condições. Fechamento que muito tem trazido transtorno, principalmente no que se refere ao transporte de pacientes doentes, os quais estão sendo realizado através de helicóptero do estado, já havendo também, situações em que se foi preciso fazer o transporte de paciente via fluvial (lancha).