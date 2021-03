Samu e Ciopaer realizam transferência de paciente de Brasileia para Rio Branco

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para realizarem, juntos, a transferência de um paciente que estava internado em estado grave na unidade de saúde de Brasileia para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O paciente foi vítima, na madrugada de domingo, de um acidente de motocicleta em que sofreu um traumatismo craniano. Precisando de uma remoção de urgência para a capital, pela manhã foi transportado de ambulância até Xapuri, de onde seguiu para a capital no helicóptero da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“A equipe do Samu acompanhou o paciente durante todo o processo e pousamos no heliporto do Pronto-Socorro de Rio Branco no início da tarde de domingo. O Ciopaer trabalha constantemente com pedidos de remoção de pacientes ou resgates dos cidadãos que precisam de urgência em atendimento médico”, ressaltou o major Samir Freitas, coordenador-geral do Ciopaer.

O Ciopaer foi implantado no Acre em setembro de 2009, mas em 2019 a frota se triplicou. O governador Gladson Cameli foi o responsável pelos trâmites que garantiram a aquisição de novas aeronaves para o centro. Somente este ano, no período de janeiro até março, foram transportados 47 pacientes pelo Ciopaer, sendo dez em aviões e 37 em helicópteros.