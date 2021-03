Governo do Estado conclui trabalho de limpeza das ruas de Sena Madureira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estrada de Rodagem (Deracre), concluiu na última sexta-feira, 19, uma ação de apoio à cidade de Sena Madureira, na qual atuou como parceiro na limpeza das ruas da cidade após ficarem submersas com a grande enchente do Rio Yaco.

A atuação do Estado foi marcada pelo empenho do governador Gladson Cameli, que foi ao local para acompanhar de perto a atuação das equipes, como também para levar sua solidariedade e entregar cestas básicas aos mais necessitados.

De acordo com o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca Lemos Filho, o governo pôde agir com rapidez, pois o Deracre tinha uma equipe atuando no Ramal Mário Lobão, naquele município. “Com o advento do alagamento do Rio Yaco, a gente acabou paralisando esse serviço e o governo do Estado enviou ajuda para a parte urbana, para a limpeza das ruas que estavam bastante comprometidas”, explicou o diretor.

Ainda segundo Fonseca, no bairro Vitória, que ficou 100% encoberto pelas águas, a equipe entrou com a Operação Apoio, onde foi feito um reforço com máquinas, trator de esteira e toda uma estrutura para acelerar esse processo de limpeza.

O gestor do Deracre em Sena Madureira, João Pereira Lima, disse que “os trabalhos tiveram início no bairro Segundo Distrito, e após uma reunião do Deracre com a Prefeitura de Sena Madureira ficou definido que cuidaríamos da limpeza do bairro Vitória, no qual encontramos muitos entulhos e resto de móveis”, completou o gestor.

O Deracre continuará atuando no bairro Vitória com a limpeza, onde conta com apoio de 15 reeducandos do Sistema Penitenciário de Sena Madureira. O gestor declarou, ainda, que haverá uma sanitização nos bairros, que tem como finalidade combater bactérias e vírus.

Por último, o gestor apresentou o número geral do trabalho realizado nos bairros Vitória e Segundo Distrito: limpeza de 19 ruas que perfazem 5.177 metros, com 150 viagens de caminhão toco, 66 viagens de caminhão truck e a retirada de 1.523 metros cúbicos de entulho.