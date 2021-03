Conheça os novos canais digitais de atendimento da Energisa Acre      

A Energisa Acre promove uma verdadeira transformação digital nos canais de atendimento ao cliente. Já estão disponíveis as ferramentas como o app Energisa ON, a atendente com inteligência artificial Gisa e a Agência Virtual no site www.energisa.com.br .

“Sem precisar sair de casa, o cliente terá acesso a maioria dos serviços que também são oferecidos na agência física. O site e o app Energisa ON possuem uma linguagem simples e um visual intuitivo que facilita a navegação. O objetivo é proporcionar ao cliente uma experiência exitosa de atendimento, buscando a agilidade na prestação do serviço e aproximando o cliente da empresa”, destacou o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

O Energisa ON entrou em funcionamento no dia 11 de março, e através dele é possível visualizar faturas de energia, consultar débitos em aberto, parcelar contas, histórico de consumo, reportar falta de energia, entre outros.

O app está disponível para download gratuito em todas as lojas digitais como Google Play e Apple Store.

A Agência Virtual oferece maior leque de serviços que facilitam o dia do cliente. O sistema está disponível para o cliente desde o dia 09 de março. Para acessar, o basta informar o CPF do titular e cadastrar a senha. O sistema busca automaticamente todas as informações. Se o titular tiver mais de uma unidade consumidora, é só selecionar o endereço desejado e solicitar o serviço desejado para aquele imóvel.

Confira os serviços disponíveis na Agência Virtual: Emissão de segunda via; Alteração de data de vencimento; Consulta de débitos; Histórico de consumo; Declaração de quitação; Informar leitura; Débito automático; Negociar dívida; Atualizar dados da fatura; Cadastrar fatura por e-mail; Informar falta de energia; Alteração de carga; Religação de energia; Alteração de demanda e Nova ligação.

Os totens de atendimento estão disponíveis na Agência Premium, em Rio Branco. Através deles é possível o cliente pode emitir: Comprovante cadastral, troca de titularidade, 2ª via, religação, parcelamento, pagamento de fatura, sendo esse último em fase de habilitação.

A atendente com inteligência artificial Gisa, através do contato 68-99233-0341, entrou em funcionamento no dia 15 de março. Através do Whatsapp é possível solicitar segunda via, religação, ver contas abertas, histórico de consumo, mudança de titularidade, parcelamento, ligação nova, informar falta de energia, informar leitura, alterar dados cadastrais, informar pagamento, acompanhamento de solicitação, recuperar acesso da conta, além de agendamento de atendimento presencial.